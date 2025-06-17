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Kültür

Depremde hasar gören Şanlıurfa'daki tarihi Barutçu Hanı restore ediliyor

Şanlıurfa'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören tarihi Barutçu Hanı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Rauf Maltaş  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Depremde hasar gören Şanlıurfa'daki tarihi Barutçu Hanı restore ediliyor

Şanlıurfa

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Türkiye'de yalnızca İstanbul, Bursa ve Şanlıurfa'da örnekleri bulunan çok katlı hanlardan biri olan Barutçu Hanı, daha fazla zarar görmemesi için güvenlik önlemleri artırılarak koruma altına alındı.

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Restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi dokusu korunacak hanın modern kullanıma uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Yapının yalnızca tarihi eser olarak değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve turistik cazibe merkezi olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Alt katı kısmen, üst katı ise tamamen revaklarla çevrili han, kesme taş ve ahşap kullanılarak inşa edilmesiyle dikkati çekiyor.

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