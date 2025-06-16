Dolar
39.36
Euro
45.64
Altın
3,403.59
ETH/USDT
2,642.10
BTC/USDT
107,687.00
BIST 100
9,350.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail, İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.
logo
Gündem

Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişiden birinin cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Rauf Maltaş  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişiden birinin cesedi bulundu Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan Bünyamin Çiçek (12) ile Abdullah Ömsal (25) için arama çalışmaları sürdürülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgedeki çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri yer alıyor.

Ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik alanda çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, akıntıya kapılan Abdullah Ömsal'ın cesedini, kanala düştüğü yerin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde buldu.

Ömsal'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişiden birinin cesedi bulundu
Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki krizlerin menfi etkilerinden ülkemizi inşallah uzakta tutacağız
Baykar ve Leonardo arasındaki ortak girişimin imzaları Paris Havacılık Fuarı'nda atıldı
Malatya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı

Benzer haberler

Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişiden birinin cesedi bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişiden birinin cesedi bulundu

Kimliğini bulduğu öğrencinin son anda sınava girmesini sağladı

"Tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Şanlıurfa'da lavabo açıcı içen çocuk 2 yıl sonra sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da lavabo açıcı içen çocuk 2 yıl sonra sağlığına kavuştu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilişinin yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilişinin yıl dönümünü kutladı
Bursa'da 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk saklandığı evde bulundu

Bursa'da 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk saklandığı evde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet