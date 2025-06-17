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DMM, CHP Genel Başkanı Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki açıklamalarını yalanladı.

Emrullah Cesur  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
DMM, CHP Genel Başkanı Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki iddialarını yalanladı

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki açıklamalarının soruşturmaları ve soruşturma yapan makamları itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özel'in eksik, yanlış ve yanlı bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"⁠İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, 2019 yılında İstanbul'da Terör ve Örgütlü Suçlara bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevi dolayısıyla hassas bir görev icra etmiştir. İBB Başkanlığı, kamu kurumları arasındaki iş birliği zemininde adli makamlara tahsis ettiği araçlar kapsamında İstanbul Adliyesine de çeşitli araçlar tahsis etmiştir. Halihazırda İstanbul'da, başta İBB olmak üzere belediyelerin İstanbul Adliyesi ile bu kapsamda iş birlikleri devam etmektedir. İstanbul Adliyesinin mevcut hakim ve savcı servislerini de halen İBB iştirakleri karşılamaktadır ve bu uygulama devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek, 2022'de Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısıyla bir yatçılık fuarının açılışına Adalet Bakan Yardımcısı olarak katılmıştır. Sayın Gürlek'in idari bir makamda iken ilgili yat fuarına gerçekleştirdiği ziyaret nezaket gereğidir ve kamunun yerli üretime manevi desteği bağlamında gerçekleştirilmiştir. Sayın Gürlek'in tamamen kamu görevi dolayısıyla davet edildiği bir programa iştirak etmesini, Sayın Özel'in istismar etmesi açık bir manipülasyondur.

Açıklamada, ana muhalefet liderinin İstanbul'da bütün izinleri alınmak suretiyle usulüne uygun olarak yapılan Adalet Bakanlığı lojmanını istismar etmesinin sorumsuz bir tutum olduğu vurgulanarak, "Başsavcılık makamına tahsis edilmiş bir lojmanın, halihazırda başsavcılık görevinde bulunan bir kişiye özel bir tahsismiş gibi gösterilmesi manipülatif bir yaklaşımdır. Söz konusu lojman, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen lojmanlara benzer şekilde gayrişahsi bir mülk olarak kamu hizmetinde kullanılmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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