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Yaşam

Hatay'ın gastronomisi de "devlet desteğiyle" ayağa kaldırılıyor

Hatay'da, depremlerde iş yerlerini kaybeden yöresel lezzet ustaları devlet desteğiyle kurulan çarşıda hem ticari faaliyetlerine devam ediyor hem de kentin gastronomisine katkı sağlıyor.

Mehmet Bayrak  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Hatay'ın gastronomisi de "devlet desteğiyle" ayağa kaldırılıyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da çok sayıda evin yanı sıra iş yeri de yıkıldı.

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UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan kentte, lezzet ustaları da afette işletmelerini kaybetti.

Konut yapımlarının tüm hızıyla sürdüğü kentte, lezzet ustaları için de çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda kentin dünyaca ünlü mutfağının ayağa kaldırılması için Valilik ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansınca 27 Eylül 2024'te Odabaşı Mahallesi'nde Antakya Gastronomi Çarşısı açıldı.

Eski Antakya mimarisi tarzında inşa edilen 18 restoranın yer aldığı çarşıda ustalar, künefeden kaytaz böreğine, kömbeden kağıt kebabına kadar kentin tescilli lezzetlerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda yemeği müşterilerine sunuyor.

Lezzet ustaları, devlet desteğiyle yapılan çarşıda hem ticari faaliyetlerini sürdürüyor hem de kentin gastronomisini yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sağlıyor.

"Antakya'nın en güzel yeri burası"

Humus ve bakla ustası Adnan Yoğurtçu, AA muhabirine, dede mirası mesleklerini depremlere rağmen sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Saray Caddesi'ndeki iş yerlerinin depremlerde yıkıldığını anlatan Yoğurtçu, Gastronomi Çarşısı sayesinde ticari faaliyetlerine yeniden başlayabildiklerini belirtti.

Yoğurtçu, kentin yöresel lezzetlerini yaşatmak için emek verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hoşgörü kenti Antakya, dünyanın en iyi mezelerinin çıktığı yer. Dünya bir mutfak olsaydı, Antakya olurdu. Bu işi memleketimize hizmet etmek için severek ve isteyerek yapıyoruz. İki yıl aradan sonra yeniden Hatay Gastronomi Çarşısı'nda bir döneme başladık. Burada acımızı unutmaya çalışıyoruz. Memleketimizin yemeklerini unutturmamak adına elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz."

Döner ustası Güven Vural da baba mesleğini çarşı sayesinde sürdürebildiğini anlattı.

Saray Caddesi'ndeki 45 yıllık lokantalarının depremlerde yıkıldığını belirten Vural, "Depremlerin ardından Valimiz ve devletimiz bu çarşıyı yaparak, önemli esnafları burada topladı. Antakya'nın en güzel yeri burası, kebapçısından dönercisine, künefecisinden çorbasına kadar bütün değerli esnaflar burada. En güzel şekilde çalışıp, hizmet veriyoruz ve mutluyuz." diye konuştu.

Ragıp Bekfilavioğlu da depremde Saray Caddesi'ndeki baba yadigarı iş yerlerinin yıkıldığını söyledi.

Valilik sayesinde güzel bir mimariye sahip çarşıdaki yeni yerlerinde hizmetlerine devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Bekfilavioğlu, "Burada elimizden geldiği kadar kaliteyi bozmadan, aynı lezzeti babadan gördüğümüz metotla sürdürerek müşterilerimize sunuyoruz. Depremlerde çok zor durumlardan geçtik, tüm şehir halkı yoruldu ama ona rağmen şehrimizi de mesleğimizi de bırakmadık." diye konuştu.

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