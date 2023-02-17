Bakan Soylu: Depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik
Ankara
İçişleri Bakanı Soylu, "(Kahramanmaraş merkezli depremlerde) Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik." açıklamasında bulundu.
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