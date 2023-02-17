Dolar
18.86
Euro
20.16
Altın
1,842.56
ETH/USDT
1,695.30
BTC/USDT
24,381.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında depremzedeler için dua ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakan Soylu: Depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik

Ferdi Türkten   | 17.02.2023
Bakan Soylu: Depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik

Ankara

İçişleri Bakanı Soylu, "(Kahramanmaraş merkezli depremlerde) Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik." açıklamasında bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine teşekkür videosu
Adıyaman'da yıkılan otelin sahibi ve yöneticisi 3 şüpheli tutuklandı
Deprem bölgelerinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Benzer haberler

Bakan Soylu: Depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik

Bakan Soylu: Depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik

Adıyaman'da yıkılan otelin sahibi ve yöneticisi 3 şüpheli tutuklandı

Mersinli berber çift, yurda yerleştirilen depremzedeleri ücretsiz tıraş ediyor

Somali'de Türkiye'deki depremzedeler için 2 günde 4 milyon dolar toplandı

Somali'de Türkiye'deki depremzedeler için 2 günde 4 milyon dolar toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248'inci saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248'inci saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü
Depremlerde hayatını kaybeden Suriyelilerden 1590'ının cenazesi ülkelerine götürüldü

Depremlerde hayatını kaybeden Suriyelilerden 1590'ının cenazesi ülkelerine götürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet