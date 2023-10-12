Dolar
27.75
Euro
29.55
Altın
1,880.09
ETH/USDT
1,558.60
BTC/USDT
26,818.00
BIST 100
8,464.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'daki depremde evleri yıkılan Ahmet-Emine Kartopu çiftini yeni yapılan evlerinde ziyaret etti.

Özcan Yıldırım  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Özhaseki'nin dün Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun köyünde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta inşaat çalışmaları tamamlanan 25 köy evinin anahtar teslim törenine katıldığı anımsatıldı.

Konutları hak sahiplerine teslim eden Bakan Özhaseki, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve eşi Neşe Özhaseki ile Ahmet-Emine Kartopu çiftinin yeni evine konuk oldu.

Kartopu ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim size. Eviniz çok güzel olmuş. Güle güle ağız tadıyla oturun." ifadelerini kullandı.

"İnşaat beklediğimizden daha erken bitti"

92 yaşındaki Ahmet Kartopu'nun, "Ben de Cumhurbaşkanı'ma çok selam ederim, gözlerinden öperim. Ben sizi çok sevdim, onu söyleyeyim. Allah sizi eksik etmesin. Allah hükümetimizi başımızdan eksik etmesin." sözlerine, Özhaseki de "Biz de sizi çok sevdik." karşılığını verdi.

"İnşaat beklediğimizden daha erken bitti." diyen Emine Kartopu ise güzel bir eve kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afşin'deki 328 köy evinin kış gelmeden bitirilmesi hedefleniyor
"Kargo dolandırıcılığı" yaptığı iddia edilen avukat hakkında soruşturma açıldı
Mehmetçik ve Filistin için yarın sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Anayasa Mahkemesi milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti

Benzer haberler

Hatay'ın kadın basketbol takımı, play-off potasında yer almayı hedefliyor

Hatay'ın kadın basketbol takımı, play-off potasında yer almayı hedefliyor

Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti

Emine Erdoğan'dan Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evlerine ilişkin paylaşım

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Cimnastikte sıradaki hedef kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası

Cimnastikte sıradaki hedef kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası
İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet