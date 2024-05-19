Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapılıyor.
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Kahramanmaraşlı afetzede kadınlar, kurslarda ürettikleri ürünlerin satışıyla aile bütçesine katkı sağlıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde konteynerlerde açılan kurslara katılan afetzede kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini satarak hem moral buluyor hem kazanç elde ediyor.

Mehmet Kasapkara  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Kahramanmaraşlı afetzede kadınlar, kurslarda ürettikleri ürünlerin satışıyla aile bütçesine katkı sağlıyor Fotoğraf: Mehmet Kasapkara/AA

Kahramanmaraş

6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden olan Türkoğlu ilçesinde Kaymakamlık tarafından afetzede kadınların yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlamak katkıda amacıyla ADEM bünyesinde kuyumculuk teknoloji, şiş ve tığ örgücülüğü, geleneksel el nakışları, giyim ve ev tekstili kursları açıldı.

Kurslarda eğitim alan afetzede kadınlarca hazırlanan ürünler, Milli İrade Meydanı'nda oluşturulan çadır pazarda görücüye çıktı.

Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, AA muhabirine, depremin olumsuz etkilerinden kurtulup normalleşmek adına başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

İlçede yaşayan kadınların çok çalışkan olduğunu anlatan Mercan, Sosyal Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan alanın kadınlar tarafından üretilen her türlü ürünü satarak ev ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için sürekli açık tutulacağını belirtti.

Mercan, kadınların ürünlerini sattıkça mutlu olduğuna işaret ederek, "Hem kadınlarımız mutlu olsun hem de vatandaşlarımız bu güzel ürünlerden mahrum kalmasınlar istedik. İnşallah burada hem ekonomik hayata katkıları hem de sosyal hayata katkıları ile güzel bir yaşam sürmelerini istedik. Biz pazarımızı hiç kaldırmayı düşünmüyoruz özellikle cuma günleri yoğun olacak." diye konuştu.

Kursiyerlerden Melek Mut da düzenlenen kurslar ve sonrasında ürünlerini satabildikleri pazarın kurulmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRGEV'den Filistin'e destek eylemi
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, şehit ve gazi yakını gençlerle buluştu: Uzayda hak ettiğimizi alacağız
Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili incelemeler devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün sembolü olmuştur
Van'da akademisyen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi

Benzer haberler

Kahramanmaraşlı afetzede kadınlar, kurslarda ürettikleri ürünlerin satışıyla aile bütçesine katkı sağlıyor

Kahramanmaraşlı afetzede kadınlar, kurslarda ürettikleri ürünlerin satışıyla aile bütçesine katkı sağlıyor

Emiralem çileğinin kurusu kadın girişimcilere gelir kapısı oldu

Kayıtlı genç kadın çiftçi sayısı 10 yılda 4,5 katına çıktı

Kahramanmaraş'ın dip köşe temizliği kadınlarda

Kahramanmaraş'ın dip köşe temizliği kadınlarda
Üniversiteliler, depremzede öğrencilere "bayramlık" için tezgaha geçti

Üniversiteliler, depremzede öğrencilere "bayramlık" için tezgaha geçti
Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet