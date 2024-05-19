Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı

Merve Yıldızalp  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep edildiğini belirterek, "Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, İran-Nahçıvan sınırında kaza yaptığı bilgisi alındığı belirtildi.

İran'ın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri istediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, İran'a 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderiyor
Anıtkabir, 19 Mayıs'ta 220 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi mesajı
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Reisi'nin helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzdü

Benzer haberler

MSB, İran'a 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderiyor

MSB, İran'a 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderiyor

Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı

Dışişleri Bakanlığı: İran’daki helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz

İsrail basınına göre, ABD ve İran'dan temsilciler Umman'da "gizli toplantı" yaptı

İsrail basınına göre, ABD ve İran'dan temsilciler Umman'da "gizli toplantı" yaptı
AFAD "100 bin arama kurtarma personeli" hedefiyle Kars'ta gönüllü yetiştiriyor

AFAD "100 bin arama kurtarma personeli" hedefiyle Kars'ta gönüllü yetiştiriyor
Türkiye, Afganistan'daki selzedelere 24 tonluk insani yardım gönderdi

Türkiye, Afganistan'daki selzedelere 24 tonluk insani yardım gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet