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Anıtkabir, 19 Mayıs'ta 220 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Resmi törenin ardından halkın ziyaretine açılan Anıtkabir'de, binlerce vatandaş Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Ata'nın huzuruna çıktı.

Merve Yıldızalp, Mümin Altaş  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Anıtkabir, 19 Mayıs'ta 220 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Ankara

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 221 bin 717 kişi ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla sabah düzenlenen resmi törenin ardından, Anıtkabir 10.00 ile 21.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açıldı.

Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan binlerce vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çiçeklerle Ata'sını ziyaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, 221 bin 717 kişiyi ağırladı.

Atatürk'ün mozolesine çiçek koyan vatandaşlardan bazıları dua okudu.

Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoni vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Anıtkabir'i ziyaret edenler, tören alanında fotoğraf çektirdi.

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