Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl temmuzda işsizlik oranının yüzde 8,1'e yükselmesine rağmen tek haneli seviyesini koruduğunu bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl temmuzda işsizlik oranının yüzde 8,1'e yükselmesine rağmen tek haneli seviyesini koruduğunu bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından 2026 Temmuz ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu yılın temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 8,1'e yükselmesine rağmen tek haneli seviyesini korudu. Orta Vadeli Program beklentileriyle uyumlu bir görünüm çizen işsizlik verileri 39 aydır tek haneli rakamlardaki seyrini devam ettirdi. Aynı dönemde istihdam sayısı 32 milyon 362 bin kişi, istihdam oranı yüzde 48,3, iş gücü 35 milyon 222 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta yüzde 14,5 seviyesinde gerçekleşen genç işsizlik oranını azaltmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak, eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirecek politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Ekonomi yönetimimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde iş gücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatımızı güçlendirecek, istihdamda daha iyi seviyelere ulaşacağız."