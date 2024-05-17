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Hatay'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Halis Kalkan  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Hatay'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Hatay

Sanayi Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve bazı vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Ellerinde dövizler taşıyan gruptakiler, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada grup adına açıklama yapan Mehmet Akif Çetinkaya, İsrail'in Filistin'de camileri, okulları, hastaneleri bombaladığını, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden katliam yaptığını belirtti.

Konuşmanın ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

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