Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir." dedi.
Adana
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