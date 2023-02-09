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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

AFAD, asrın felaketine ilişkin ön raporunu hazırladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin ön değerlendirme raporunu hazırladı.

Mehmet Tosun   | 09.02.2023
AFAD, asrın felaketine ilişkin ön raporunu hazırladı

Ankara

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bugün saat 16.00'ya kadar geçen zamanda, 1300'e yakın depremin kaydedildiği belirtildi.

Bölgede, 1900 yılından 6 Şubat 2023'e kadar, en büyüğü 6,0 olmak üzere 224 depremin meydana geldiği aktarılan raporda, bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için 75 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu kaydedildi.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre bölgenin, "yüksek tehlikeli yer" kategorisinde olduğuna dikkat çekilen raporda, depremin "ölçülen ivme değerlerine", "şiddetine" ve "Coulomb Gerilme Analizine" ilişkin bilimsel değerlendirmelere yer verildi.

Deprem bölgesindeki hasarlı yapıların kullanılmamasının önemine işaret edilen raporda, bölgenin sismik aktivitesinin, Avrupa'nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip AFAD tarafından 7 gün 24 saat izlendiği ifade edildi.

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