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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş gözaltına alındı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, İstanbul'da gözaltına alındı.

Uğur İslamoğlu   | 12.02.2023
Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yapılan kimlik kontrolleri sırasında ihbar üzerine iki kişiyi durdurdu.

Yapılan incelemede, Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhitliğini yaptığı, Gürcistan'a gitmek üzere oldukları belirlendi.

Gözaltına alınan ve üzerlerinde 16 bin dolar ile 20 bin lira ele geçirilen iki kişi, işlemleri yapılmak üzere Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, dün İstanbul'da yakalanan, Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Ertan Akay ile yine Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep'e gönderildi.


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