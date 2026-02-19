Dolar
43.77
Euro
51.67
Altın
4,983.10
ETH/USDT
1,958.00
BTC/USDT
66,660.00
BIST 100
13,879.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Ramazan 2026

Tekirdağ'ın "ramazan çöreği" coğrafi işaret aldı

Tekirdağ'da ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden "ramazan çöreği" coğrafi işaret tescili aldı.

Fırat Çakır  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Tekirdağ'ın "ramazan çöreği" coğrafi işaret aldı

Tekirdağ

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonuçlandı.

Süreci TRAKYAKA tarafından yürütülen "Tekirdağ ramazan çöreği", coğrafi işaret almaya hak kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kentin zengin gastronomi kültüründe özel yere sahip olan ramazan çöreğinin, geçmişten bugüne uzanan önemli bir miras olduğunu söyledi.

Kentin 14 tescilli ürüne ulaştığını bildiren Karaküçük, "Tekirdağ'ımızın asırlık lezzetlerinden ramazan çöreği, coğrafi işaret tescili alarak resmen koruma altına alındı. Bu önemli gelişme hem kültürel mirasımız hem de yerel ekonomimiz adına gurur verici bir adımdır." dedi.


Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Karaküçük, tescille birlikte ramazan çöreğinin üretim tekniği, kullanılan malzemenin niteliği ve yöresel karakterinin resmi olarak belgelendiğini ifade etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü, ramazan sofralarını süsleyen lezzetin, belirlenen standartlara uygun şekilde üretileceğini vurguladı.

Coğrafi işaretin kentin gastronomi turizmine katkı sağlayacağını kaydeden Karaküçük, "Nasıl ki Hayrabolu Tatlısı Tekirdağ'ın marka değerlerinden biri haline geldiyse, ramazan çöreğimiz de ulusal ve uluslararası alanda şehrimizin tanıtım yüzlerinden biri olacaktır. Bu tescil fırıncı esnafımıza, yerel üreticimize ve turizm sektörümüze ekonomik canlılık kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Karaküçük, coğrafi işaret tescilinin yalnızca bir belge olmadığını, Tekirdağ'ın emeğinin, ustalığının ve kültürel zenginliğinin de tescili anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de karların erimesiyle Kırca Şelalesi yeniden canlandı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Bakan Yumaklı, Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin tamamlandığını bildirdi
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı
Edirne'de suyun sürüklediği ağaç gövdeleri ve çöplerle tıkanan köprü gözleri temizleniyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yıldız Holding'in hazırladığı "Sabrın Nakşı" sergisi sanatseverlerle buluştu

Yıldız Holding'in hazırladığı "Sabrın Nakşı" sergisi sanatseverlerle buluştu

Tekirdağ'ın "ramazan çöreği" coğrafi işaret aldı

Sağlık Bakanlığı "ramazanda sağlıklı beslenme önerileri" paylaştı

Gazze Şeridi'nde enkazlar arasında kurulan pazarlarda ramazan sevinci yerini hüzne bıraktı

Gazze Şeridi'nde enkazlar arasında kurulan pazarlarda ramazan sevinci yerini hüzne bıraktı
ABD'nin Washington eyaleti, ramazan ayını resmen tanıdı

ABD'nin Washington eyaleti, ramazan ayını resmen tanıdı
İsrail'in soykırım saldırıları ve yardımları kısıtlaması nedeniyle Gazzeliler ramazana yokluk içinde girdi

İsrail'in soykırım saldırıları ve yardımları kısıtlaması nedeniyle Gazzeliler ramazana yokluk içinde girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet