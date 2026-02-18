ABD'de ICE'ın Microsoft'un bulut teknolojisine bağımlılığının arttığı belirlendi
ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumunun (ICE) gözaltı ve sınır dışı operasyonlarını artırdığı dönemde Microsoft'un bulut teknolojisine bağımlılığını derinleştirdiği ortaya kondu.
The Guardian gazetesinin haberine göre, gazetenin, +972 Magazine ve Local Call ile elde ettiği belgelerde, ICE'ın, Microsoft'un Azure bulut platformunda depoladığı veri miktarını Ocak 2026'ya kadar olan altı aylık dönemde üç kattan fazla artırdığına işaret edildi. Bu dönem, kurum bütçesinin büyüdüğü ve personel sayısının hızla arttığı sürece denk geldi.
Sızdırılan belgeler, ICE'ın Azure'daki verileri aramak ve analiz etmek için Microsoft'un üretkenlik araçları ile yapay zeka destekli ürünlerinden yararlandığını gösterdi. Belgelerde, kurumun bazı kendi sistem ve araçlarının da Microsoft sunucularında çalışıyor olabileceğine işaret edildi.
Belgelerde, Microsoft sunucularında saklanan verilerin türünün belirtilmediği ancak kurumun ham veri depolamak için "blob storage" hizmeti ile görüntü ve videoları analiz eden ve metin çeviren yapay zeka araçlarını kullandığı görüldü.
Ayrıca, ICE'ın ocakta Azure'da yaklaşık 1400 terabayt veri tuttuğu ve bunun yalnızca fotoğraflardan oluşması halinde yaklaşık 490 milyon görüntüye karşılık geleceği ortaya konan belgelerde, bu miktarın, Temmuz 2025'te 400 terabayt olarak kayda geçtiği ve yılın ikinci yarısında arttığı belirtildi.
Belgelerde, kurumun Azure üzerinde uzaktan erişilebilen sanal makineler kullandığı, bu sistemlerin bulut üzerinde çalışan bilgisayarlar olduğu ve kurumun yazılımlarını çalıştırmak için bu yüksek kapasiteli sistemleri kiraladığı da ortaya kondu.
ICE'ın Azure'u gözetim veya istihbarat faaliyetlerinden elde edilen verileri depolamak ya da analiz etmek için kullanıp kullanmadığı ya da platformun gözaltı merkezleri veya sınır dışı uçuşları gibi başka işlevleri destekleyip desteklemediğine dair belgede herhangi bir bilgi yer almadı.
Öte yandan, ICE gazetenin yorum talebine yanıt vermedi.
Microsoft, ICE'ın bu tarz faaliyette bulunduğuna inanmadıklarını savundu
Microsoft Sözcüsü, yaptığı açıklamada, şirketin, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile ICE'a bulut tabanlı üretkenlik ve işbirliği araçlarını iş ortakları aracılığıyla sağladığını söylediği ve şirket politikalarının, teknolojinin sivillerin kitlesel gözetimi için kullanılmasına izin vermediğini öne sürdü. Sözcü, ICE'ın böyle bir faaliyette bulunduğuna inanmadıklarını savundu.
Sözcü, göçmenlik uygulamalarına ilişkin kamuoyunda tartışmalar olduğunu, yeni teknolojilerin kolluk kuvvetlerince kullanımına dair hukuki sınırları ABD Kongresi, yürütme organı ve mahkemelerin belirleme fırsatı olduğunu ifade etti.
ICE'ın personel sayısı Ocak 2025'ten bu yana iki kattan fazla arttı
Gazetenin haberinde, belgelerin, yasa dışı operasyonlar yürüttüğü ve aşırı güç kullandığı yönünde suçlamalarla karşı karşıya olan bir kurumun göçmenlik operasyonlarında Microsoft teknolojisinin rolüne ilişkin soru işaretleri doğurduğuna dikkati çekildi.
ICE'ın operasyonlarının son bir yılda ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kitlesel sınır dışı kampanyasının parçası olarak arttığı ve Minneapolis kentinde iki kişinin ölümünün ardından kurumun finansmanı konusunda ABD Kongresi'nde tartışmalar yaşandığı aktarılan haberde, bunun da federal hükümetin kısmi kapanmasına yol açtığı kaydedildi.
Haberde, geniş veri erişimine sahip olduğu belirtilen ICE'ın yüz tanıma uygulamaları, telefon konum veritabanları, insansız hava araçları ve casus yazılımlar dahil çeşitli gözetim teknolojileri kullandığına dikkat çekildi. Kurumun, geçen yıl boyunca büyürken bulut bilişim harcamalarını artırdığına işaret edilen haberde, Amazon ve Microsoft'un üçüncü taraf satıcılar aracılığıyla yapılan milyonlarca dolarlık anlaşmalardan yararlandığı aktarıldı.
Haberde, personel sayısını Ocak 2025'ten bu yana iki kattan fazla artırdığı belirtilen ICE'ın, Microsoft'un belge yönetimi araçları ve yapay zeka sohbet botunu içeren üretkenlik uygulamalarına erişimini de önemli ölçüde genişlettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.
Öte yandan Microsoft kaynaklarına göre, son aylarda birkaç çalışan, ICE'ın şirketin teknolojisini kullanmasıyla ilgili endişelerini şirket içinde dile getirdiği ve iç etik raporları sunduğuna dikkat çekildi.
ICE'ın bütçesine, Temmuz 2025'te 75 milyar dolarlık artış yapılmış ve kurum, ABD'de en fazla fon alan kolluk kurumu haline gelmişti. ICE, bu artışla kurumun Palantir gibi büyük şirketler ile daha küçük sağlayıcılara teknoloji sözleşmeleri vermişti.