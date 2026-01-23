Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Muş'ta doktorlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Muş Devlet Hastanesinde görev yapan doktorlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İbrahim Yaldız  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Muş'ta doktorlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Hastane Başhekimi Yalçın Güzelel ve doktorlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Güzelel ve doktorlar, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karelerini seçti.

"Haber"de Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafını oylayan Güzelel ve doktorlar, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" karesini tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını tercih eden Güzelel ve doktorlar, "Günlük Hayat" kategorisinde de Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" adlı fotoğrafına oy verdi.

Güzelel, fotoğrafların birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

