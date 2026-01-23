Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu'nun temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Barış Platformu'nun temsilcilerini kabul etti.

Koray Taşdemir  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donica Gervalla-Schwarz, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ve Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevena Jovanoviç'in yer aldığı kabulde, ülkelerin Türkiye ile ikili ilişkileri ve bölgesel konular görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Balkan Barış Platformu'nun İstanbul'da gerçekleşen ikinci toplantısından duyduğu memnuniyeti belirterek, ülkelerin temsilcilerine yaptıkları katkılar için teşekkür etti.

Toplantıda, sınır güvenliği, enerji, teknoloji, ulaşım gibi birçok konunun ele alınmasının ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla gerçekleşen istişarelerin önemli olduğunu belirten Erdoğan, dünyanın ve bölgenin çeşitli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu, Balkan Barış Platformu üyesi ülkelerin arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin bu süreçte önem kazandığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki istikrarsızlıkların etkilerinin azaltılması ve sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini, Ukrayna, Gazze ve Suriye başta olmak üzere birçok yerde barış odaklı çalışmaların sürdüğünü bildirerek, Balkanlar'da da geçmişin acılarından ders alarak, geleceği hedefleyen bir anlayışla hareket etmenin gerekli olduğunu belirtti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.

