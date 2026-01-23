Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu'nun temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Barış Platformu'nun temsilcilerini kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donica Gervalla-Schwarz, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ve Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevena Jovanoviç'in yer aldığı kabulde, ülkelerin Türkiye ile ikili ilişkileri ve bölgesel konular görüşüldü.
- Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı, İstanbul'da yapıldı
- Dışişleri Bakanı Fidan'dan Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı'nda diplomasi trafiği
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Balkan Barış Platformu'nun İstanbul'da gerçekleşen ikinci toplantısından duyduğu memnuniyeti belirterek, ülkelerin temsilcilerine yaptıkları katkılar için teşekkür etti.
Toplantıda, sınır güvenliği, enerji, teknoloji, ulaşım gibi birçok konunun ele alınmasının ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla gerçekleşen istişarelerin önemli olduğunu belirten Erdoğan, dünyanın ve bölgenin çeşitli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu, Balkan Barış Platformu üyesi ülkelerin arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin bu süreçte önem kazandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı öncesinde katılımcıları kabul etti https://t.co/hNjSlKjUjc— AA Canlı (@AACanli) January 23, 2026
Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki istikrarsızlıkların etkilerinin azaltılması ve sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini, Ukrayna, Gazze ve Suriye başta olmak üzere birçok yerde barış odaklı çalışmaların sürdüğünü bildirerek, Balkanlar'da da geçmişin acılarından ders alarak, geleceği hedefleyen bir anlayışla hareket etmenin gerekli olduğunu belirtti.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.