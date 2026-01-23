Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesinin tanıtım toplantısında konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Türk Telekom CEO'su Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mehmet Selçuk Güçlü  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Türk Telekom CEO'su Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul

Şahin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Şahin, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karelerini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarına oy veren Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta da Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karelerini oyladı.

"Muhabirler gerçeği tek bir kareyle kamuoyuna aktarıyor"

Şahin, habercilikte fotoğrafın yaşanan anın duygusunu ve gerçekliğini tek kareyle güçlü biçimde aktararak kamuoyunun hafızasında kalıcı bir iz bıraktığını söyledi.

Anadolu Ajansının her yıl büyük emekle hazırladığı "Yılın Kareleri" çalışmasının da bu yönüyle yaşanan anları etkili görsel anlatımla geleceğe taşıdığını dile getiren Şahin, "Sahada görev yapan muhabirler, savaş bölgelerinden sokaklara, spordan hayatın içindeki farklı sahnelere kadar gerçeği tek bir kareyle kamuoyuna aktarıyor." diye konuştu.

Şahin, "Yılın Kareleri" oylamasında seçtiği fotoğrafların dönemin ruhunu ve yaşanan gerçeklikleri etkili biçimde yansıttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramını görünür kılan kareler, fotoğrafın habercilikteki etkisini bir kez daha ortaya koyuyor. Hayatın adeta her anına ışık tutan bu değerli çalışma için Anadolu Ajansını ve büyük özveriyle görev yapan tüm muhabirleri tebrik ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
