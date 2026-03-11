Çocuklar için dijital dünyayı daha güvenli hale getiren "Uppy" uygulaması Türk Telekom'da
Türk Telekom, yerli teknoloji şirketi Düşyeri tarafından geliştirilen Uppy'nin "Tüm Ekranların Çocuk Modu" özelliğiyle dijital dünyayı güvenli ve verimli hale getirerek, çocukların bilişsel gelişiminde ebeveynlere destek oluyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, "güvenilir ve herkes için erişilebilir bir dijital dünya sunmak" amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Farklı yaş grupları için tasarladığı özel iletişim paketleri ve sağladığı fırsatlarla "dijital çağın olanaklarını herkes için erişilebilir hale getirmeyi" amaçlayan Türk Telekom, çocukların teknolojiyle tanışmasının daha güvenilir koşullarda gerçekleşmesi için yenilikçi uygulamalar hayata geçiriyor.
Bu kapsamda Türk Telekom, yerli eğitim teknolojileri şirketi Düşyeri'nin geliştirdiği Uppy uygulamasıyla okul öncesi çağdaki çocukların (2-6 yaş) dijital dünyada güvenli ve verimli vakit geçirmesini amaçlıyor.
"Tüm Ekranların Çocuk Modu", çocukların ilgi ve gelişim ihtiyaçlarına uygun oyun ve uygulamaları uzmanlar tarafından hazırlanan güvenli bir ekosistem içinde sunuyor.
Çocukların dijital dünyada vakit geçirirken zihinsel gelişimine de destek olan Uppy, gelişmiş ölçme değerlendirme modelleri ile ebeveynlerin çocuklarının ilgi duyduğu alanları keşfetmesine de olanak tanıyor.
Tüm cihazların çocuk modu vizyonu ile geliştirilen Uppy'de, çocukların ve ebeveynlerin tercih ettiği oyunlar ile mobil uygulamalar Türk bilim insanları ve mühendisler tarafından özel olarak hazırlandı.
Uppy oyun mağazasında 130'dan fazla mobil oyun, TV uygulamasında 20'den fazla dizi ve 5 binin üzerinde video, kitap uygulamasında 260'tan fazla kitap, oku, izle ve dinle seçeneğiyle yer alıyor.
Türk Telekom müşterileri, mobil veya evde internet faturalarına ek olarak Uppy üyeliğini satın alabilecek
Uppy'nin güvenli ve kişiselleştirilmiş YouTube uygulamasında uzmanlar tarafından seçilen 35 bini aşkın video, meditasyon uygulamasında 9 farklı kategoride 100'den fazla içerik, uyku uygulamasında 5 farklı kategoride 100'ü aşkın uyku içeriği, müzik uygulamasında 100'den fazla çocukların gelişimini destekleyen klasik müzik içeriği yer alıyor.
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın AI iş ortaklığı kapsamında Türkiye'den seçtiği ilk eğitim teknolojileri uygulaması olan Uppy, farklı kıtalardan gelişmiş ve yükselen ekonomileri aynı platformda bir araya getiren uluslararası G20 oluşumunun 2023'te Hindistan'da gerçekleştirdiği zirvede eğitim teknolojileri kategorisinde dünyanın en iyi ikinci girişimi seçildi.
Türk Telekom müşterileri, dijital kanallar (Türk Telekom uygulaması ve çevrim içi işlemler) üzerinden mobil veya evde internet faturalarına ek olarak Uppy üyeliğini satın alabilecek. Kullanıcılar, "App Store" veya "Google Play" mağazalarından Uppy uygulamasını indirerek akıllı cihazlarında kullanabilecek.
Türk Telekom'un eğitim teknolojileri şirketi Sebit, Düşyeri ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında UppyEdu platformunu, kurumsal anlaşması bulunan okullarda okul öncesi öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunacak.
Vitamin, Raunt ve Sebit VCloud gibi Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve öğretmen tarafından kullanılan eğitim çözümlerinin üreticisi Sebit, MEB Okul Öncesi Öğretim Programı'na uygun hazırlanan ve okul öncesi eğitim materyali ihtiyaçlarına yönelik geniş, modüler bir kütüphane sunan UppyEdu ile öğretmenlere zengin içerik ve sınıf yönetimi desteği sağlayacak.
"Dijital dünyada çocukların güvenliğini sağlamak adına önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak ülkeyi geleceğe taşırken, aynı zamanda önemli sorumluluklarının da bulunduğunu belirtti.
Teknolojiyi ve dijital çağın olanaklarını herkes için ulaşılabilir kılmak adına Türkiye'nin 81 ilinin her köşesinde durmaksızın çalıştıklarını aktaran Şahin, şu değerlendirmede bulundu:
"Farklı yaş grupları ve farklı profiller için özel tasarlanmış iletişim paketleri ve avantajlar sunarak dijital dünyayı herkes için erişilebilir hale getiriyoruz. Dijital dünya birçok faydayı ve fırsatı beraberinde getirse de özellikle çocukların güvenliği dikkat edilmesi gereken konuların başında bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' küresel ölçekte örnek teşkil eden önemli bir adım oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren önemli bir çalışma yürütüyor. Dijital dönüşümün öncü kurumu Türk Telekom olarak biz de dijital dünyada çocukların güvenliğini sağlamak adına önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz."
Şahin, yerli eğitim teknolojileri şirketi Düşyeri'nin geliştirdiği Uppy ile çocukların dijital dünya ile bağlantısını güvenli hale getirdiklerini kaydetti.
Uzmanlar tarafından hazırlanan zengin içeriklerle çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlarken, ebeveynlerin çocuklarının ilgi alanlarını keşfetmesine de olanak tanıdığına işaret eden Şahin, "Dünya çapında örnek olan bu uygulama ile 2-6 yaş grubundaki çocuklarımızın teknoloji ile güven içinde tanışmasını sağlıyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere herkes için güvenli ve erişilebilir bir dijital dünya inşa etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.