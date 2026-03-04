Türk Telekom'un milli teknolojisine GTI Awards'ta birincilik ödülü
Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "5G ve ileri mobil teknolojilerde geliştirdiğimiz milli çözümlerin küresel ölçekte ödülle taçlandırılmasından büyük gurur duyuyoruz." dedi.
Barselona
Türk Telekom, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen GTI Awards'ta "Yenilikçi Ürün ve Çözüm" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Dünya GSM Birliğinin (GSMA), her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
"Teknoloji üreten ve ihraç eden Türkiye" vizyonuna öncülük etme doğrultusunda stratejik çalışmalarına devam eden Türk Telekom, gökyüzünde dijital dönüşüm sağlayan milli teknolojisiyle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.
Türk Telekom, iştiraki Argela tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı Trafik Yönetimi (UTM) sistemini 5G alanında tüketicilere ve işletmelere yenilikçi servisler sunan uygulama programlama arayüzleri (API) sistemi ile birleştirerek yenilikçi bir platform oluşturdu. Söz konusu platform, mobil şebeke kabiliyetlerini hava sahası yönetimiyle entegre eden dünyadaki ilk milli çözüm olma niteliği taşıyor.
Mobil Dünya Kongresi'nde düzenlenen GTI Awards'ta "Yenilikçi Ürün ve Çözüm" kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen teknoloji, mobil iletişim altyapısını hava sahası yönetimiyle bir araya getiren yapısıyla hava ulaşım sistemlerine öncü uygulamalar arasında gösterildi.
"Teknoloji ihraç eden Türkiye vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, şirket olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ettiklerini ve geleceği şekillendirecek yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesi kapsamında öncü çalışmalar yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"5G ve ileri mobil teknolojilerde geliştirdiğimiz milli çözümlerin küresel ölçekte ödülle taçlandırılmasından büyük gurur duyuyoruz. Mobil şebeke kabiliyetlerinin sadece karasal iletişimde değil, hava sahası yönetiminde de etkin biçimde kullanılabileceğini yenilikçi çözümümüz ile küresel arenada göstermiş olduk. Türk Telekom olarak, teknoloji üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."
Öte yandan, telekomünikasyon sektöründe standart şebeke açık arayüzlerini API olarak tanımlayan ve geliştiren Linux Foundation tarafından, GSMA işbirliğiyle yürütülen açık kaynaklı "CAMARA" projesini destekleyen Türk Telekom'un güçlü 5G altyapısı ve iştiraki Argela'nın milli mühendislik gücüyle geliştirilen Argela UTM çözümü, geleceğin ulaşım standartlarını farklı bir boyuta taşıyor.
Çözüm, API ile UTM sistemlerini tek bir platformda birleştiriyor. GSMA tarafından desteklenen CAMARA API projesinin en başarılı örneklerinden biri olarak ödüle layık görülen çözüm, düşük irtifa hava sahasının güvenli, akıllı ve gerçek zamanlı yönetimini sağlayan dijital bir regülasyon sistemi sunuyor.