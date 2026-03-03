Dolar
Ekonomi

Turkcell ile ULAK'tan 6G için ortak adım

Turkcell ile ULAK Haberleşme, 6G ve yeni nesil şebeke teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik stratejik işbirliğine imza attı.

Maşallah Dağ  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Turkcell ile ULAK'tan 6G için ortak adım

İstanbul

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell ile ULAK Haberleşme, 6G ve yeni nesil bağlantı teknolojileri için işbirliğine gidiyor. Dünya GSM Birliği tarafından İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ((Mobile World Congress-MWC)) imzalanan anlaşmayla iki şirket, geleceğin şebeke altyapılarını birlikte geliştirme kararı aldı.

Çalışmalar, 6G mimarileri, açık radyo erişim şebekeleri (O-RAN) ve yapay zeka destekli ağ yönetimi alanlarında yoğunlaşacak. Yeni teknolojiler önce laboratuvar ortamında geliştirilecek, ardından gerçek saha koşullarında test edilecek.

Turkcell ve ULAK, elde edilen çıktılar doğrultusunda somut ürün ve çözümlerle geleceğin bağlantı teknolojilerini birlikte tasarlayacak.

Sürecin devamında ise uygun görülen çözümler ürünleştirme aşamasına taşınacak. Anlaşma kapsamında ayrıca, ulusal ve uluslararası AR-GE projelerine birlikte başvurulması ve standart geliştirme çalışmalarına katkı sağlanması planlanıyor.

"Turkcell vizyonunun getirdiği bilinçle 6G'de de öncü olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2016'dan bu yana 5G hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini ve 1 Nisan'da verilecek ilk 5G sinyali için tüm çalışmalarını tamamladıklarını aktardı.

Türkiye'nin, geleceğin şebekelerinde söz sahibi olması için üretmeye ve geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizen Koç, şöyle devam etti:

"En geniş frekans portföyünün sahibi ve en fazla 5G yatırımı yapan operatör olarak artık yatırım gücünün ve teknik kapasitenin konuştuğu bir dönemdeyiz. Turkcell, kurulduğu günden bu yana mobil iletişimin oyun kurucusu oldu. 32 yıl önce Türkiye'yi cepten ilk 'alo' ile buluşturduk, şimdi de 5G dönüşümüne liderlik ediyoruz. ULAK ile başlattığımız bu yeni işbirliği ise 5G'nin ötesine geçerek 6G çalışmalarını bugünden başlatma kararlılığımızın bir göstergesidir. Turkcell vizyonunun getirdiği bilinçle 6G'de de öncü olacağız."

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Sami Duman da Türkiye'nin haberleşme altyapılarında yerli teknolojilerin payını artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Duman, bugüne kadar geliştirdikleri çözümlerle önemli bir teknik birikim oluşturduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Turkcell ile başlattığımız bu işbirliği, 6G ve açık şebeke mimarilerinde bu birikimi daha ileri taşıyacak. 6G, daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha akıllı ağ yönetimi anlamına geliyor. Bu dönüşümde geliştiren ve sahada uygulayan bir konumda olmak istiyoruz. Ortak AR-GE çalışmalarıyla yeni nesil çözümleri test edecek ve somut çıktılar ortaya koyacağız. Türkiye'nin haberleşme altyapısında güçlü bir yerli ekosistem oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

