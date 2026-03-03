Vodafone Türkiye, küresel işbirlikleri ve altyapısıyla 5G hazırlıklarını sürdürüyor
Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "5G yetkilendirme ihalesi için yaptığımız yatırımla Türkiye'ye 2025'te yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık." dedi.
Vodafone, 1 Nisan'da yapılacak 5G lansmanı öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürürken 5 kıtada edindiği 5G tecrübesini Türkiye pazarında güçlü global teknoloji işbirlikleriyle birleştiriyor.
Dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen Dünya GSM Birliğinin (GSMA) İspanya'nın Barselona kentinde düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Bu yıl "zeka çağı"na işaret eden "IQ Era" temasıyla Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 200'ü aşkın ülkeden 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.
"230 milyondan fazla cihazı birbirine bağlıyoruz"
Kongrede basın mensuplarıyla bir araya gelen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, şirketin global faaliyetleri ve Türkiye'de hayata geçirilen yatırımlara ilişkin bilgi verdi.
Vodafone Grubu'nun tüm dünyada "Daha İyi Bir Gelecek İçin Bağlantı" vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğüne değinen Aksoy, Avrupa ve Afrika'nın en büyük telekom ve teknoloji şirketlerinden biri olduklarını belirtti.
Aksoy, 330 milyondan fazla bireysel müşteriye ve 4,7 milyon işletmeye hizmet sunduklarını aktararak, "Dünya genelinde 230 milyondan fazla cihazı birbirine bağlıyoruz. Avrupa'nın en büyük mobil ağlarından birine sahibiz. Aynı zamanda 52 milyon haneye süper hızlı bağlantı sağlayan, Avrupa'nın en hızlı büyüyen fiber ağlarından birini işletiyoruz. Dahası deniz tabanında bulunan 1 milyon kilometre uzunluğunda kabloyla dünya genelinde milyonlarca kişinin bağlantıda kalmasını sağlıyoruz." dedi.
Geçen yıl yine Barselona'da duyurdukları AST SpaceMobile işbirliğiyle bu yılın sonuna kadar akıllı telefonların doğrudan uydu üzerinden bağlantı kurabileceği bir hizmeti devreye alacaklarını hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:
"Vodafone'un global gücü, bağımsız kurumlar tarafından da onaylandı. Gartner'a göre, IoT alanında 11 yıldır dünya lideriyiz. 20 ülkede sanayi dönüşümünde lideriz. umlaut'a göre, 6 ülkede 4.5G ve 5G lideriyiz. Gartner Magic Quadrant raporlarında da 'Yönetilen IoT ve M2M Hizmetleri'nde hem 'uygulama yeteneği' hem de 'vizyon bütünlüğü' kategorilerinde liderliğimizi sürdürüyoruz. Vodafone'un global gücü sayesinde MWC'de 5 global işbirliği duyurduk. Dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti sunan mobil operatör markasıyız. 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübemizi Türkiye pazarında güçlü global teknoloji işbirlikleriyle birleştiriyoruz. Bu kapsamda, Google, Meta, Huawei, Samsung ve Xiaomi firmalarıyla önemli işbirlikleri yapıyoruz. Bu işbirliklerinde temel motivasyonumuz, 5G'ye geçiş sürecinde yalnızca altyapımıza odaklanmakla yetinmeyip, müşterilerimizin de yeni nesil dijital deneyimlere hazır olmasını sağlamak."
Aksoy, Google işbirliğiyle müşterileri için en çok kullanılan uygulamalarda fayda yarattıklarını, Meta işbirliğiyle müşterilerini 5G destekli sosyal iletişim deneyimine hazırladıklarını, Samsung işbirliğiyle Türkiye'deki 5G penetrasyonunun artması için çalıştıklarını, Huawei ve Xiaomi işbirlikleriyle 5G ile yaşanacak teknoloji dönüşümü yeni nesil ürün portföyleriyle desteklediklerini söyledi.
"Türkiye'de toplam yatırımın reel değeri 480 milyar lirayı aştı"
Dünyanın güçlü teknoloji oyuncularıyla bir araya gelerek, dijital dünyanın potansiyelini Türkiye'de katlanarak artıracaklarını ve gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceklerini dile getiren Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
"Vodafone, Türkiye'de 20'nci yaşını kutluyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biriyiz. Bugüne kadar yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 480 milyar lirayı aştı. Son 5 yılda şebekemize 80 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık ve kapasitemizi 3 kattan fazla artırdık. 30 bin baz istasyonuyla nüfusun yüzde 99,81'ini kapsıyor, 25 milyondan fazla bireysel müşterimize en iyi dijital deneyimi sunmak için çalışıyoruz. 2,1 milyon KOBİ'nin ve 6 bin büyük kurumun teknoloji ortağıyız. Hem global deneyimimizi Türkiye'ye getiriyoruz, hem de Türkiye'deki başarılı uygulamalarımızı ihraç ediyoruz. Türk mühendislerinin geliştirdiği Vodafone Happy sadakat platformunu Portekiz, Romanya, Almanya, İspanya, İtalya, İrlanda, Çekya ve Gürcistan'a ihraç ettik."
Engin Aksoy, müşteri deneyiminden şebeke yönetimine her alanda yapay zekadan yararlanarak süreçlerini daha verimli hale getirdiklerini, sistemlerinde 100'den fazla yapay zeka modelinin çalıştığını dile getirdi.
Veri merkezleri tarafında da önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Aksoy, "Gelecek günlerde DAMAC Digital ortaklığıyla 150 milyon dolar yatırımla İzmir'de yeni bir veri merkezi açacağız. Ankara'daki veri merkezlerimizin kapasitesini de 18 milyon avroluk yatırımla kayda değer ölçüde artırdık." diye konuştu.
Aksoy, yenilenebilir enerjiye yöneldiklerini kaydederek, şöyle devam etti:
"YEO Teknoloji işbirliğiyle 100 milyon dolarlık bir güneş enerjisi santrali projesi yürütüyoruz. Sosyal alanda Vodafone Vakfı çatısı altında yaptığımız çalışmalarla 2007'den bu yana yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatına dokunduk ve yaklaşık 2 milyar liralık sosyal katkı sağladık. Uluslararası bağımsız itibar ölçümleme kuruluşu RepTrak'e göre, 2025'i sektörümüzün en yüksek itibara sahip kurumu olarak kapattık. Türkiye'nin itibarı en yüksek kurumları arasında da ön sıralarda yer aldık."
"5G için 5 yıldır çalışıyoruz"
Türkiye'de 5G için geri sayıma başladıklarını ve 5G'yi Türkiye pazarına yönelik yeni bir yatırım ve hizmet fırsatı olarak gördüklerini ifade eden Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:
"5G yetkilendirme ihalesi için yaptığımız yatırımla Türkiye'ye 2025'te yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Şimdi de çok güçlü bir yatırım programıyla müşterilerimize en iyi 5G hizmetini vermeyi hedefliyoruz. Son 5 yıldır 5G için yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Bu süreçte, yalnızca baz istasyonlarımızı değil, çekirdek şebeke, yazılımlar, veri merkezleri ve saha operasyonlarımızı 5G'ye uygun hale getirdik. Türkiye'nin ilk canlı 5G hologram konserinden teknolojinin Vodafone Sultanlar Ligi ve Milletler Ligi kapsamında 'Şahin Gözü' sistemine entegre edilmesine ve gaming alanında dünyada bir ilk olan Vodafone FreeZone 5G Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası'na kadar pek çok çalışmaya imza attık. Tüm bu hazırlıklarımız, 5 kıtada 5G deneyimimizden edindiğimiz global gücümüzle şekillendi. 1 Nisan'da Türkiye ile toplam 23 ülkede Vodafone markasıyla 5G hizmeti veriyor olacağız. 5G bizim için bir ilk adım değil, globalde öğrendiğimizi, test ettiğimizi ve ölçeklediğimizi Türkiye'ye taşıdığımız bir sonraki adım olacak. Tüm bu avantajlarımız sayesinde 1 Nisan itibarıyla 81 il ve 922 ilçeyi 5G ile buluşturacağız. Bu kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone'un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak. 5G ile hızlanacak dijital devrime global tecrübemizle, yerel uygulama gücümüzle ve sağlam altyapımızla dünden hazırız.”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.