Pakistan İstanbul Başkonsolosu Naeem, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Pakistan İstanbul Başkonsolosu Khawaja Khurram Naeem, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Uluslararası Haber Merkezini ziyaretinde oylamaya katılan Naeem'e, AA İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can, oylama hakkında bilgi verdi.
Naeem, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
"Gazze:Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilerin bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtımı sırasında oluşturduğu yoğunluğu anlatan karesini seçen Naeem, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih etti.
"Haber" kategorisinde tercihini Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafından yana kullanan Naeem, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı fotoğrafına oy verdi.
Naeem, fotoğrafın iletişimin en güçlü araçlarından biri olduğunu belirterek, "Bu fotoğrafların büyük bir kısmı, sesi olmayanların sesini yansıtıyor ve dünyaya duyuruyor. Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu gördük. Filistinlilerin nasıl acı çektiğine tanıklık ettik. Fotoğraflar, onların yaşadığı acıları ortaya koyarken, bazıları aynı zamanda umudu da yansıtıyor. Tüm bu umutsuzluğa ve belirsizliğe rağmen Filistin halkı hala bir umut taşıyor, çocuklarının normal insanlar gibi gelişebileceği, savaştan uzak ve barışçıl bir çözüme doğru bakıyorlar." ifadelerini kullandı.
Naeem, AA'nın çok değerli bir çalışma yaptığını dile getirerek, "Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir. Gazze'deki bu çaresiz insanların sesini, yaşadıkları dramı ve maruz kaldıkları acıları tüm dünyaya duyurduğu, sesi çıkmayanların sesi olarak önemli bir sorumluluk üstlendiği için Anadolu Ajansı takdiri fazlasıyla hak etmektedir." dedi.
Oylama
AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.