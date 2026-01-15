Bakan Kacır, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Kacır, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafına oy veren Kacır, "Bu kategorideki fotoğraflar, içimizi burkan görüntüler maalesef. Beslenme sorunu yaşayan kız çocuğunun sağlık durumu... 5 yaşında Lana Salih Cuha, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka, aç bırakma ve soykırım politikaları nedeniyle 8 kilograma kadar düşmüş." diye konuştu.
Yetersiz beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor
Kacır, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların Ardından" fotoğrafını oylayarak, bunun kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürüttükleri "Anadoludakiler" projesini hatırlattığını söyledi.
Yılların Ardından - Rengarenk giysilerle yaşatılan 500 yıllık gelenek
"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" başlıklı karesine oy veren Kacır, "12 Dev Adam" ile gurur duyduklarını dile getirdi.
Alperen - EuroBasket 2025: Yunanistan – Türkiye
Kacır, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar Keyfi" fotoğrafını seçerek, "Biz 9 yıldır Antarktika'ya, 5 yıldır Arktik'e kutup bilim seferleri düzenliyoruz. Şimdi bu yıl inşallah 10. Antarktika Kutup Bilim Seferimize hazırlanıyoruz." bilgisini paylaştı.
Kar Keyfi - Kuş gribi ve insan kaynaklı kirleticiler Antarktika’nın geleceğini etkiliyor
"Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini oylayan Kacır, "Bu fotoğrafın görsel gücü beni çok etkiledi. Adeta bir tablo gibi çıkmış. İslam'ın evrensel ve rengarenk oluşunu resmeden güzel bir fotoğraf." ifadesini kullandı.
Rengarenk - Etiyopya'da Kurban Bayramı namazı kılındı
Kacır, "Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" isimli fotoğrafına oy verdi.
Mavi Vatanımız - TEKNOFEST Mavi Vatan geçiş töreni
AA'ya teşekkür
AA'nın yıl boyunca dünyanın dört bir yanından nitelikli ve doğru haberi yine dünyanın dört bir yanına büyük bir başarıyla taşıdığını belirten Kacır, şunları kaydetti:
"Maalesef 2025 insanlık için hüzünlerle, zorluklarla dolu bir yıl oldu. 2026'ya da insanlık yine küresel gerilimlerle adım attı. Biz Türkiye olarak elbette Türk milletinin tarih boyunca taşıyageldiği adalet ve merhamet misyonunu küresel düzeyde güçlü şekilde sürdürecek adımlar atmaya gayret ediyoruz. Bunun yanında Anadolu Ajansımız da dünyanın her bir noktasında cereyan eden her bir anı, her bir haberi insanlığı hakikatle buluşturma çabasıyla dünyaya taşımaya ve böylelikle Türkiye'nin sesi olmaya devam ediyor. Ben Anadolu Ajansına emek veren tüm muhabirlerimizi, tüm fotoğrafçılarımızı, kameramanlarımızı ve bütün Anadolu Ajansı ekibini tebrik ediyorum. Özellikle son yıllarda Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı kanıt niteliğinde çalışmalarla bütün dünyaya taşımış olmaları; insanlık adına, vicdan adına atılan çok önemli bir adım, yapılan çok önemli bir iş oldu. Ümit edelim ki insanlığın geleceği daha aydınlık olsun ve Anadolu Ajansı fotoğraf muhabirleri de daha huzurlu, daha mutlu, daha sakin, daha güzel günleri, anları dünyanın dört bir tarafında görüntüleme imkanına sahip olsunlar. Ben sizlere de tekrar teşekkür ediyor, sizleri de tebrik ediyorum."
Oylama
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.