Dolar
43.42
Euro
52.05
Altın
5,521.88
ETH/USDT
2,910.10
BTC/USDT
87,614.00
BIST 100
13,841.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eyüpsultan'da seyir halindeki cezaevi nakil aracı devrildi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...

29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
60 saniyede ekonomide bugün

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi
Antalya'da hortumun zarar verdiği ormanlık alan havadan görüntülendi
Türkiye'nin Portekiz için üreteceği gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün ((28 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Ocak 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (23 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Ocak 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (22 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Ocak 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet