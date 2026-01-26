60 saniyede ekonomide bugün (26 Ocak 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
📢TCMB "sektörel enflasyon beklentileri"ni yayımladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 26, 2026
📝Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
📈Borsa, altın ve gümüşte rekor günü
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/uMX6ySWy9e