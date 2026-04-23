İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesi yakınlarında bir aracı hedef aldı. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında araçlarıyla olay yerinde bulunan 2 gazeteci kadın ise kaçarak bir eve sığındı.

İsrail ordusu, kadın gazeteciler Emel Halil ve Zeyneb Farac'ı takip ederek sığındıkları eve ikinci bir saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu yaralanan gazetecileri kurtarmak için olay yerine gelen Lübnan Kızılhaç ambulansına ses bombası atıp, ateş açarak ekiplerin insani yardım görevini yapmasını engelledi.

Açıklamada, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Tayri beldesine düzenlenen 2 hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, kadın gazetecilerden Farac'ın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in sağlık ekiplerini hedef alması nedeniyle gazeteci Halil’i kurtarma girişimlerinin yarıda kaldığı, daha sonra gerekli koordinasyon sağlanarak çalışmalara yeniden başlandığı kaydedildi.

Sivil savunmadan yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Emel Halil'in cansız bedenine ulaştı.

İsrail ordusu gazetecileri hedef aldığını itiraf etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef aldığını itiraf etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından kullanılan bir askeri tesisten ayrılan iki aracın tespit edildiği, araçlardaki kişilerin İsrail ordusunun çizdiği sözde "savunma hattı"nı aşarak tehdit oluşturduğu iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun araçlardan birini vurduğu, diğer araçtaki iki kişinin de kaçtıkları bir evde hedef alındığı itiraf edildi.

İsrail ordusunun, kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engellemediği iddia edilen açıklamada, bu iddiaya rağmen olayın ayrıntılarının incelendiği ileri sürüldü.

Lübnanlı gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

Saldırıda yaşamını yitiren Halil için bugün tören düzenlendi.

Sayda kentine bağlı Baisariyeh beldesinde düzenlenen cenaze törenine Halil'in yakınları, gazeteciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Gazeteci Halil'in naaşı törenin ardından defnedildi.

BM'den kınama

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

“Dün Lübnan'ın güneyindeki Tayri'de İsrail'in düzenlediği bildirilen hava saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı gazeteci Emel Halil'in ölümünü kınadığımızı belirtmek isterim.” diyen Sözcü, gazetecinin ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Dujarric, saldırıda yaralanan ikinci gazetecinin de en kısa sürede iyileşmesini umduklarını belirterek, “Genel Sekreter, gazeteciler de dahil olmak üzere sivillerin her zaman saygı görmesi ve korunması gerektiğini hatırlatıyor.” dedi.

Sivilleri hedef alan ve uluslararası insani hukuku ihlal eden bu öldürmeyle ilgili hızlı ve tarafsız bir soruşturma çağrısında bulunduklarını belirten Dujarric, gazetecilerin müdahale, taciz veya saldırılardan korkmadan temel görevlerini yerine getirebilmeleri gerektiğini tekrarladı.