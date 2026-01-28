60 saniyede ekonomide bugün ((28 Ocak 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla...
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🗣️Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan “ekonomik sıçrama” vurgusu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 28, 2026
👶 Doğum yardımı ödemeleri yatırıldı
📈 BIST 100 endeksi rekor tazeledi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/oZyjSD2fdt