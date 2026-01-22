60 saniyede ekonomide bugün (22 Ocak 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📉PPK, politika faizini düşürdü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 22, 2026
📈Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
📊ABD'de büyüme rakamları belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/TsKPwrV63H