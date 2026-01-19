60 saniyede ekonomide bugün (19 Ocak 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
🛫Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesi açıldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 19, 2026
🔋🏗️Akkuyu NGS'nin ilk reaktör inşaatında sona yaklaşıldı
🧑🌾 Tarım sektörü 2025'i ihracat rekoruyla kapattı
