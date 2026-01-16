Dolar
43.28
Euro
50.30
Altın
4,613.45
ETH/USDT
3,300.10
BTC/USDT
95,568.00
BIST 100
12,648.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 87’ye ulaştı- Çağlayan İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 87’ye ulaştı -Cevizlibağ İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 87’ye ulaştı - Sefaköy İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 87’ye ulaştı - FSM Köprüsü
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (16 Ocak 2026)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
60 saniyede ekonomide bugün (16 Ocak 2026)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletilecek
Karlov suikastının planlayıcılarından FETÖ üyesi Cemal Karaata'nın isim değiştirdiği tespit edildi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Bu millet evelallah bu toprakları hep imanla yoğurmuş
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu buzlanma ve don uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC için de siber güvenlik konuları önümüzdeki dönemde daha fazla ele alınmalı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (16 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (16 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (15 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (13 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (13 Ocak 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (12 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (12 Ocak 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (09 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Ocak 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet