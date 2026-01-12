60 saniyede ekonomide bugün (12 Ocak 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla...
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
💬Bakan Şimşek, yatırımcılarla buluşacak— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 12, 2026
🛳️Kruvaziyer yolcu sayısında 12 yıl sonra ilk
🥇TEKNOFEST ödülleri belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/0vkuGwF9mo