THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Antalya çıkışlı, varışlı KKTC seferlerinde vergiler hariç bin liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak avantajlı biletleri satışa sundu.
İstanbul
THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 15 Ocak'a kadar satın alacakları biletlerle 2 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasındaki cuma, cumartesi ve pazar günleri dışında KKTC'ye, her şey dahil, vergiler hariç bin liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.
Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.