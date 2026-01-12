Dolar
43.13
Euro
50.42
Altın
4,587.23
ETH/USDT
3,120.60
BTC/USDT
90,690.00
BIST 100
12,316.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Antalya çıkışlı, varışlı KKTC seferlerinde vergiler hariç bin liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak avantajlı biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

İstanbul

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 15 Ocak'a kadar satın alacakları biletlerle 2 Şubat ile 15 Mart tarihleri arasındaki cuma, cumartesi ve pazar günleri dışında KKTC'ye, her şey dahil, vergiler hariç bin liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının şüphelileri hakkında iddianame hazırlandı
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi
TDV Genel Müdürü Turan, vakfın 2025 faaliyetlerini değerlendirdi
Tekirdağ'da beyaza bürünen ormanlar havadan görüntülendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Türkiye Kadınlar ve Erkekler Amatör Açık Golf Şampiyonası sona erdi

Türkiye'nin 2025'teki otomotiv ihracatını 5 il sırtladı

İstanbul'da kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu

İstanbul'da kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu
THY, AJet ve Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal etti

THY, AJet ve Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal etti
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet