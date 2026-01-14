60 saniyede ekonomide bugün (14 Ocak 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🚀Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi toplandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 14, 2026
🛢️Türkiye'nin petrol ithalatı Kasım 2025'te azaldı
🇨🇳Çin'in dış ticaret fazlası geçen yıl rekor seviyede
60 saniyede ekonomide bugün@Halkbank pic.twitter.com/qUgetCDD2c