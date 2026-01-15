60 saniyede ekonomide bugün (15 Ocak 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🚢 Karadeniz’de 6 yeni sondaj yapılacak— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 15, 2026
🚙Sınır kapılarından 5 yılda 141,3 milyon geçiş
🇩🇪Almanya ekonomisi geçen yıl yüzde 0,2 büyüdü
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/LgLRaiw0CO