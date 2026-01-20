60 saniyede ekonomide bugün (20 Ocak 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
🏘️Konut satışlarında 2025'te rekor kırıldı
🌊Baraj projeleri için 17 milyar lira yatırım planlanıyor
☎️Alo 175'e en fazla şikayet 'ayıplı mal ve hizmetler’den
