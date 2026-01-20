Dolar
43.28
Euro
50.84
Altın
4,738.41
ETH/USDT
3,027.20
BTC/USDT
90,513.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Atletico Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını RAMS Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (20 Ocak 2026)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
60 saniyede ekonomide bugün (20 Ocak 2026)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacak
Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı
İletişim Başkanı Duran'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" paylaşımı
Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (20 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (20 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (16 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (15 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (15 Ocak 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (14 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Ocak 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (13 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (13 Ocak 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet