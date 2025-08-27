60 saniyede ekonomide bugün (27 Ağustos 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
📌TCMB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 27, 2025
🚢TEKNOFEST Mavi Vatan yarın başlıyor
💻İnternet kullananların oranı yüzde 90’ı aştı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/iKzLvthPIW