Dolar
41.05
Euro
47.60
Altın
3,383.79
ETH/USDT
4,640.00
BTC/USDT
112,301.00
BIST 100
11,422.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde “Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (27 Ağustos 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…

27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
60 saniyede ekonomide bugün (27 Ağustos 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meriç Nehri kıyısındaki setler güçlendiriliyor
Başsavcılıktan kayıp Rus yüzücünün karaya çıkıp çıkmadığının araştırılması talimatı
Bebeklerin ölümüne ilişkin ATK raporları "Yenidoğan çetesi" davası dosyasına girdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye modelini ortaya koymak komisyonun tarihi başarılarından olacaktır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (27 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Ağustos 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (21 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Ağustos 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (20 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (20 Ağustos 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet