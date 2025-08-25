60 saniyede ekonomide bugün (25 Ağustos 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
✏️📔Okul öncesi kırtasiyelerde yoğun denetim— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 25, 2025
📌Kamu Hakem Kurulunda zam mesaisi
📈Reel kesim güven endeksi yükseldi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/3pU7RoSoKc