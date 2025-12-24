60 saniyede ekonomide bugün (24 Aralık 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 24, 2025
📝Enflasyon düzeltmesi 4’üncü geçici vergi döneminde yapılmayacak
📈Altının onsunda yeni rekor
60 saniyede ekonomide bugün👇 @Halkbank pic.twitter.com/y3kuYeNcnP