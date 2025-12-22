60 saniyede ekonomide bugün (22 Aralık 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
💵Kooperatiflere 4,5 milyar lira kredi desteği— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 22, 2025
🚂Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonun ilk seferine çıktı
📈Altının onsu rekor seviyeyi gördü
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/pN3B73HZBd