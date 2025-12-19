60 saniyede ekonomide bugün (19 Aralık 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🤝 Dünya Bankasından gençlere destek— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 19, 2025
🌾 Çiftçilere 2 milyar liralık destek ödemesi
💹 Japonya Merkez Bankası politika faizini artırdı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/fACJk0TuOw