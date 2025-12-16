60 saniyede ekonomide bugün (16 Aralık 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🏦KOBİ'ler Dünya Bankası garantisiyle desteklenecek— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 16, 2025
💬Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
🛣️Ankara-Niğde Otoyolu'na uluslararası ödül
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/k0HW1wlPvF