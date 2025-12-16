Vodafone Türkiye'nin toplam yatırımı 480 milyar lirayı aştı
Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, bugüne kadar yaptıkları yatırımların reel değerinin 480 milyar lirayı aştığını belirterek, "Ülkemiz için değer yaratma odağımızı ilk günden beri güçlü bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.
Vodafone Türkiye'nin İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, şirketin 2025 performansı değerlendirilerek, 2026 hedefleri paylaşıldı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu başkan yardımcılarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda verilen bilgiye göre, şirketin, nisan-eylül döneminde servis gelirleri 64,8 milyar lira, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 23,7 milyar lira oldu.
Gelecek yıl sektördeki 20. yılını kutlamaya hazırlanan şirketin mobil abone sayısı 25,5 milyona, sabit genişbant abone sayısı ise 1,4 milyona ulaştı.
Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,8 milyon olurken, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi 430 milyon olarak kaydedildi.
Vodafone müşterilerinin mobil veri kullanımı 2 bin 721 petabyte olurken, şirketin, yaklaşık 50 milyar liralık satın alma hacmi ve dolaylı olarak yarattığı 36 bin kişilik istihdamla tedarikçiler ve iş ortaklarından oluşan geniş bir ekosistemi bulunuyor.
Marka, 2025'te bireysel müşterileri için özellikle Vodafone FLEX ve Vodafone Happy platformları üzerinden avantajlar sunmaya devam etti.
FLEX'te son 1 yılda farklı markalardan 2 milyondan fazla teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşterilerle buluşturulurken, 60'tan fazla kampanya gerçekleştirildi. Şirket, FLEX ile gelecek 5 yılda 10 milyon ürünü müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor.
Markalarda indirim kampanyası sunan Vodafone Happy platformundan son 1 yılda 2,3 milyon marka indirim kodu alınırken, indirimlerle toplam 638 milyon lira değer sunuldu. Vodafone müşterilerinin toplam tasarrufu ise 56,6 milyar liraya ulaştı.
Vodafone, "Vodafone Business" çatısı altında Türkiye'de 2 milyon 100 bin küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) ile 6 bin büyük ölçekli kuruma iletişim altyapısı ve ileri teknoloji çözümleri sağlıyor.
Geçen mali yılın ilk yarısına göre, bulut hizmetlerinde yüzde 88, siber güvenlik hizmetlerinde ise yüzde 65 büyüme kaydeden şirket, bu yılın sonunda her ölçekten kurumsal müşterisinin en az yüzde 75'ini dijital teknoloji servislerinin tamamına erişilebilen Red Konsol platformuna taşımayı hedefliyor.
Vodafone, 2025'te inovasyon merkezi MEXT'teki Vodafone Business Teknoloji Deneyim Alanı'nı yenilerken, Gaziantep'teki Model Fabrika bünyesinde Vodafone Business Tech Hub'ın açılışını gerçekleştirdi.
Müşteri deneyimi alanında Vodafone, bu yıl yüzde 83'ü kadın olan 4 bin 200 müşteri temsilcisi ve kişisel dijital asistan TOBi ile hizmet verdi.
Müşterilerinin yüzde 95'inin taleplerini 24 saat içinde çözüme ulaştıran şirketin müşteri hizmetleri memnuniyet puanı 5 üzerinden 4,62'ye yükseldi. Ayda ortalama 30 milyon sohbet ve 100 milyonu aşkın diyalog gerçekleştiren TOBi'nin memnuniyet puanı ise 5 üzerinden 4,3 olarak ölçüldü.
1,3 milyon haneye daha fiber internet hizmeti sunulacak
Vodafone, yılın son çeyreğinde Türksat ile imzaladığı stratejik altyapı işbirliği kapsamında, gelecek ay itibarıyla 1,3 milyon haneye daha fiber internet hizmeti sunacak.
Kendi fiber altyapısına ek olarak diğer altyapıları da kullanarak toplam 23,7 milyon haneye fiberle hizmet verecek şirket, fiber internet teknolojisini Türkiye'de en fazla sayıda haneye sunabilen telekom operatörü olmayı hedefliyor.
Vodafone Grubu açısından global ölçekte stratejik bir merkez haline gelen Vodafone Türkiye, 2025'te test ve inovasyon ortamını İspanya'dan Türkiye'ye taşıdı.
İstanbul'da kurulan açık alan test ortamındaki yeni nesil mobil şebekede Open RAN, Massive MIMO, RedCap ve Ambient IoT gibi birçok yeni teknoloji ve özellik test edilerek, 5G ve 6G'ye giden yolda yenilikçi çözümler tanıtılacak.
Vodafone Türkiye'nin yapay zeka destekli ve müşteri odaklı yönettiği şebekesinde son 2 yılda net tavsiye skorunda yüzde 30'u aşan iyileşme sağlanırken, müşteri şikayetleri yarı yarıya azaldı.
Vodafone, 2025'te yapay zeka dönüşümüne de hız verdi. Yapay zekayı kurum genelinde sürdürülebilir biçimde kullanabilmek amacıyla modern ve ölçeklenebilir bir altyapı geliştiren şirketin sistemlerinde, 100'den fazla yapay zeka modeli çalışıyor. Bu modeller müşteri deneyiminden şebeke yönetimine, operasyonlardan pazarlamaya kadar birçok alanda kullanılıyor.
Çalışan deneyimi alanında da adımlar atan Vodafone'da hibrit çalışma modeli uygulanırken, son 1 yılda 92 erkek ve 49 kadın olmak üzere 141 çalışan ebeveyn izninden yararlandı.
Vodafone'un Türkiye'deki sosyal projeleri sürüyor
Vodafone, 2025'te sosyal alandaki yatırımlarını sürdürerek eğitim ve toplumsal gelişime odaklanan projelerini genişletti.
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen "Yapay Zeka Yıldızları" projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yapay zeka eğitimleri verilirken, yeni dönemde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
Vakfın, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile hayata geçirdiği "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, 15 binden fazla kadına dijital pazarlama ve dijital okuryazarlık eğitimleri sunuldu.
Anne Çocuk Eğitim Vakfı işbirliğiyle Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'da kurulan çocuk ve aile merkezleri aracılığıyla da son 2 yılda 18 binin üzerinde çocuk, ebeveyn ve genç kadına ulaşıldı.
Vodafone, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 2028'e kadar Avrupa'da, 2040'a kadar ise tüm değer zincirinde net sıfır operasyona ulaşmayı amaçlıyor.
Şirket, bir yandan kendi operasyonlarında iklim krizinin etkilerini azaltırken, diğer yandan dijital altyapısı ve IoT çözümleriyle müşterilerinin karbon ayak izlerini düşürmesine destek oluyor.
Bu kapsamda Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Dünya İçin Lazım" projesiyle gelecek yıl 15 ton elektronik atığın dönüştürülmesi ve 60 bin kişiye doğa eğitimi verilmesi hedefleniyor.
Projede bugüne kadar 3,5 ton e-atık toplanırken, doğa eğitimleriyle 39 bini aşkın kişiye ulaşıldı, projeye destek veren gönüllü sayısı ise 232 oldu.
"Müşteri deneyiminde önemli iyileşmeler sağladık"
Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, şirketin yatırım ve 5G vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aksoy, Vodafone olarak 2026'da Türkiye'deki 20. yıllarını kutlayacak olmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından birine imza atarak çıktığımız bu yolda, ülkemiz için değer yaratma odağımızı ilk günden beri güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Bu odakla bugüne kadar yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 480 milyar lirayı aştı. Bu yıl gerçekleşen 5G yetkilendirme ihalesi için yaptığımız yatırımla Türkiye'ye 2025'te yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık."
Vodafone'un 5 kıtadaki 5G deneyiminden aldıkları güçle Türkiye'de yaptıkları yatırım ve hazırlıklarla 5G'ye hazır olduklarını kaydeden Aksoy, 5G'ye geçiş sürecinin iyi işleyen bir sabit genişbant politikası ve eşit altyapı erişimiyle desteklenmesinin sektör açısından kritik olduğunu vurguladı.
Aksoy, müşteri memnuniyetinde güçlü bir hazırlıkla 5G'li döneme girdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yapay zeka tabanlı Şebeke Kalite Endeksi modeliyle şebeke kaynaklı müşteri şikayetlerinde 2025'te geçen yıla göre yüzde 35 iyileşme kaydettik. Türkiye'de 5 yıldır en düşük müşteri kaybına sahip operatör olmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Memnuniyet Merkezi programı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla müşteri deneyiminde önemli iyileşmeler sağladık. Geçtiğimiz yıldan bu yana müşteri memnuniyeti anketlerimizde 8 puanlık bir artış görüyoruz."
Aksoy, 5G ile hızlanacak dijital dönüşümde veri merkezlerinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "DAMAC Digital ortaklığıyla İzmir'de kurduğumuz ve toplam 100 milyon dolar yatırım tutarına ulaşacak veri merkezimizi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde açmayı planlıyoruz. 2026 bizim için 5G yılı olacak. Global tecrübemiz, yerel uygulama gücümüz, sağlam altyapımız ve müşteri deneyimine yönelik yenilikçi uygulamalarımızla 5G'li yeni döneme dünden hazırız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.