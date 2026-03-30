Vodafone 1 Nisan'da 81 il ve 922 ilçede 5G hizmetini başlatacak
Vodafone Türkiye, 1 Nisan itibarıyla 81 il ve 922 ilçede aynı anda 5G sinyali vermeye başlayacağını duyurdu.
İstanbul
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen toplantıda, bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik yeni kampanyalar, 5G çözümleri ve şirketin 5G'ye geçiş kapsamında yürüttüğü altyapı çalışmalarıyla kullanıcılar için hazırlanan yeni uygulamalar paylaşıldı.
Etkinlikte, Türkiye'nin 7 bölgesiyle canlı bağlantı kurularak sahadaki hazırlıklara ilişkin de bilgi verildi.
Toplantıda verilen bilgiye göre, Vodafone, 5G hizmetiyle dünya genelinde hizmet sunduğu ülke sayısını Türkiye ile 23'e çıkaracak. Şirket, yaptığı altyapı çalışmalarıyla 1 Nisan itibarıyla ülkenin en doğusundan en batısına tüm il ve ilçelerde 5G için hazır hale geldi.
Vodafone, son 5 yılda şebeke altyapısına spektrum bedeli hariç 100 milyar liranın üzerinde yatırım yaptı. Hazırlık süreci boyunca doğrudan ve dolaylı olmak üzere 15 bin kişilik istihdam oluştu. Şirket, son 1 yılda ülke genelinde 10 milyon kilometre yol katetti ve toplam 3,4 milyon saatlik mesai gerçekleştirdi.
Toplantıda, 5G'nin devreye alınmasıyla başlayacak müşteri kampanyaları da tanıtıldı. Buna göre, Vodafone, 30 Mart-4 Nisan tarihlerinde seçili 5G destekli telefon modellerinde yüzde 50'ye varan indirim uygulayacak. Vodafone Türkiye, bu kampanyayla 200 milyon lirayı aşkın cihaz faydası sağlamayı hedefliyor.
Şirket ayrıca müşterilerine 4 gün boyunca istedikleri bir gün geçerli ücretsiz sınırsız internet hakkı sunacak.
RedBox aylık 200 liradan sunulacak
Vodafone, mevcut müşterileri için hazırladığı "Sınırsız Uygulama Paketleri"ni de kullanıma açacak. Kullanıcılar, tarifelerinde değişiklik yapmadan ayda 99 lira karşılığında belirli uygulamalarda sınırsız kullanım imkanı elde edecek.
Şirket, ev interneti tarafında da 5G destekli RedBox ürünü için yeni bir kampanya başlatacak. Vodafone, ürünün "her yerde kullanma" özelliğini 1 Nisan'dan itibaren aylık 400 lira yerine 200 liradan sunacak.
Kurumsal müşterilere yönelik tarafta ise fabrika ve kampüsler için özelleştirilmiş mobil şebekeler, fiber altyapı gerektirmeyen yüksek hızlı internet çözümü RedBox Business Pro ve yapay zeka destekli yeni nesil kurumsal mobil tarifeler sağlanacak.
Etkinlikte ayrıca 5G destekli hologram teknolojisiyle bir kullanım senaryosu da sahnelendi. Türkiye U19 Milli Takımı kaptanlarından Ceylin Kuyan'ın toplantı mekanından uzakta attığı imza, eş zamanlı olarak etkinlik alanındaki robot kol aracılığıyla milli takım formasına aktarıldı.
Etkinlik alanında kurulan deneyim bölümünde de mobil oyun, 5G müşteri faydaları, RedBox Pro, akıllı uzman destek sistemi ve güvenli sürüş başlıkları altında çeşitli çözüm ve uygulamalar katılımcılarla buluştu.
"5G'nin Türkiye ekonomisine 1 trilyon liralık katkı sağlamasını bekliyoruz"
Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Aksoy, şirket olarak dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı mobil operatör markası olduklarını söyledi.
Aksoy, 1 Nisan'da Türkiye ile toplam 23 ülkede Vodafone markasıyla 5G hizmeti vereceklerini vurgulayarak, "Ülkemizin dijital geleceğine duyduğumuz inançla ilk günden bu yana Türkiye'nin bu teknolojiyi hak ettiğini dile getirdik. 5G'ye geçişi, global deneyimimizin ve 5 yıllık kapsamlı hazırlık sürecimizin bir sonucu olarak konumluyoruz." diye konuştu.
Engin Aksoy, "1 Nisan'da 81 il ve 922 ilçede 5G sinyalini aynı anda vererek Bakanlığımızın 5G'yi ülke geneline 2 yılda yayma hedefini Vodafone olarak büyük oranda daha birinci günden hayata geçirmiş olacağız. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone'un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak." dedi.
Son 5 yılda, 5G için Vodafone şebekesinde yapılan hazırlıklara da değinen Aksoy, şunları kaydetti:
"Ekosistemimizle birlikte 15 bin kişilik doğrudan ve dolaylı çalışanımızın katkısıyla 5 yılı aşkın bir hazırlık dönemini başarıyla tamamladık. Son 1 yılda ülke genelinde 10 milyon kilometre yol katederek altyapımızı güçlendirdik. Bu, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna 6 bin defa gitmek demek. Hazırlıklar için toplamda 3,4 milyon saat mesai harcadık. Bu çalışmalar sayesinde, hem 5G müşterilerimize yüksek kapasitenin ve kapsamanın faydasını hem de 4,5G müşterilerimize deneyim iyileştirmesi sağlayacağız.
Vodafone Türkiye olarak, son 5 yılda şebekemize spektrum bedeli hariç 100 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık, 15 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam yarattık. Bugün geldiğimiz noktada, 1 Nisan itibarıyla ülkemizin en doğusundan en batısına tüm şehir ve ilçelerde 5G için hazırız. Bu kapsam, yalnızca coğrafi genişliği değil, dünyanın en fazla ülkesinde 5G hizmeti veren bir numaralı operatör olarak, Türkiye'nin dijital geleceğine duyduğumuz bağlılığı da temsil ediyor."
5G teknolojisinin ekonomiye ilişkin faydalarına da işaret eden Aksoy, 5G'nin 15 yıl içinde Türkiye ekonomisine 1 trilyon liralık bir katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.
"Bunun dışında KOBİ'lerin maliyetlerinde yüzde 15 ila 30 arasında bir azalma bekliyoruz. Verimliliklerinde de yüzde 15 ile 20 arasında artma olacağını düşünüyoruz. İhracat rakamında bir artış bekliyoruz. Yaklaşık 103 milyar liralık bir ihracat artışının 5G teknolojisinin etkin kullanımıyla mümkün olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.