60 saniyede ekonomide bugün (18 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💵 Bakan Bolat'tan ihracat mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 18, 2024
📌 Rekabet Kurulundan "META" kararı
🏘️ Merkez Bankası ocak ayı konut fiyat endeksini açıkladı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/otjMBKUVgz