60 saniyede ekonomide bugün (15 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤝Bakan Bolat, Suriye'yi ziyaret edecek— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 15, 2025
💻Bakan Uraloğlu'ndan Discord ve Roblox açıklaması
💶 Avro Bölgesi yatırmcı güveninde tarife etkisi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/WGgNkB7Ga3