New York Fed imalat endeksi nisanda beklentilerin üzerine çıktı
ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda eksi 8,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
New York
New York Fed'in nisan ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.
New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi nisanda 11,9 puan artışla eksi 8,1'e çıktı.
Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 12,8 olması yönündeydi.
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Söz konusu dönemde yükselmesine rağmen sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret eden endeks, mart ayında eksi 20 değerini almıştı.
Yeni sipariş endeksi nisanda 6,1 puan artarak eksi 8,8'e, sevkiyat endeksi 5,6 puan artışla eksi 2,9'a ulaştı.
Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 20,1 puan azalışla eksi 7,4'e geriledi.
Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması, sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.