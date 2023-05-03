Dolar
19.48
Euro
21.51
Altın
2,015.84
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,360.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “TBMM 27. Dönem Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da “Demirkapı Tüneli ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni”nde konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli’de STK yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SETA tarafından düzenlenen Dijitalin Yüzyılı Sempozyumu programına video mesaj ile katılıyor.
logo
Ekonomi

Nisanda fiyatı en fazla artan ürün "kuzu eti", en fazla düşen "elektrik" oldu

Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 21,47 ile "kuzu eti"nde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15 ile "elektrikte" gerçekleşti.

Mustafa Çalkaya  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Nisanda fiyatı en fazla artan ürün "kuzu eti", en fazla düşen "elektrik" oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kuzu eti fiyatlarındaki artışı yüzde 13,34 ile dana eti, yüzde 12,05 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 11,73 ile patates ve bazı yumru bitkilerdeki artışlar izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,97 ile kümes hayvanları eti, yüzde 9,48 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 7,12 ile mücevherat, saat ve kol saatleri, yüzde 6,47 ile taze meyveler, yüzde 5,13 ile yiyecek hizmetleri, yüzde 4,57 ile kahve yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15 ile elektrikte gerçekleşti. Bunu yüzde 4,66 ile likit hidrokarbonlar, yüzde 2,89 ile margarin, yüzde 1,32 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 1,24 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,15 ile ev ile ilgili temizlik malzemeleri, yüzde 1,14 ile şarap, yüzde 1,03 ile kuru sebze, yüzde 0,25 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri izledi. En az fiyat düşüşü ise 0,13 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünlerde görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyasıyla 5 milyon öğrenciye günde en az 1 öğün yemek ikram ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanmamızın önüne geçecek her engeli aşacağız
Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar açıklandı
Hatay Altınözü'nde deprem konutları projesinde bir blokun kaba inşaatı tamamlandı
TCDD'nin "Turuncu Masa"sı engelleri kaldırıp ulaşımı kolaylaştırıyor

Benzer haberler

Nisanda fiyatı en fazla artan ürün "kuzu eti", en fazla düşen "elektrik" oldu

Nisanda fiyatı en fazla artan ürün "kuzu eti", en fazla düşen "elektrik" oldu

Türkiye’nin nisan ayı ihracatı 19,3 milyar dolar oldu

Depremin ihracat üzerindeki olumsuz etkisi nisanda da devam etti

Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 32,3 arttı

Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 32,3 arttı
Enerji ithalatı faturası martta yüzde 30,5 azaldı

Enerji ithalatı faturası martta yüzde 30,5 azaldı
Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 3,5 artarak 102,2 oldu

Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 3,5 artarak 102,2 oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet