Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Ekonomi

TÜİK, "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini 18 Ağustos'ta yayımlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez üretilen "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini 18 Ağustos'ta yayımlayacağını duyurdu.

Doğukan Gürel  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
TÜİK, "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini 18 Ağustos'ta yayımlayacak

Ankara

Kurum tarafından "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenine ilişkin yapılan açıklamada, sosyoekonomik seviye haber bülteninin hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlandığı belirtildi.

Bu seviyenin hane halkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre hesaplandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışma kapsamında idari kayıtlar kullanılarak ülkemizdeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için sosyoekonomik seviye skoru hesaplanmıştır. İl ve ilçe seviyesinde toplulaştırılan sosyoekonomik seviye sonuçları, 18 Ağustos saat 10.00'da ilk kez resmi istatistik olarak yayımlanacaktır."

